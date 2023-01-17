Вторник, 17 января, 2023
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С 23 января филиал ППК «Роскадастр» в Рязани прекратит приём документов на государственный кадастровый учёт

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С 23 января в филиале ППК «Роскадастр» по Рязанской области прекращается прием заявлений на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, исправление технических ошибок в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), внесение сведений в ЕГРН в уведомительном порядке, а также запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, представленных по экстерриториальному принципу (в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории иных регионов).

Выдача документов по итогам оказания государственных услуг, принятых до 23.01.2023, будет осуществляться в соответствии с графиком работы офиса филиала ППК «Роскадастр» по Рязанской области, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Татарская, 56.

Подать документы на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав и иные учетно-регистрационные действия в отношении объектов недвижимости или запросить сведения из ЕГРН, в том числе по экстерриториальному принципу, возможно следующими способами:

— в форме электронного документа с помощью официального сайта Росреестра (адрес официального сайта — https://rosreestr.gov.ru);

— через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (адрес официального сайта — https://моидокументы62.рф);

— в порядке выездного обслуживания заявителей (адрес онлайн-сервиса для подачи заявок на выездное обслуживание — https://svo.kadastr.ru).

Дополнительную информацию о порядке подачи и получения документов можно получить по телефону 8(4912) 55-14-55.

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