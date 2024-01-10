С 1 января страховые пенсии 278 тысяч рязанцев проиндексированы на 7,5%

С 1 января 2024 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,5%. Это коснулось 278 тысяч жителей Рязанской области, сообщили в региональном отделении Соцфонда.

После индексации размер фиксированной выплаты и стоимость пенсионного коэффициента составляют 8 134 рубля и 133 рубля соответственно. Средний размер страховой пенсии по старости в регионе после индексации равен 19 964 рублям.

Обращаем внимание, что это — общие показатели: количество пенсионных коэффициентов у каждого пенсионера свое: соответственно, и размер пенсии у всех индивидуален.

Январское повышение выплат на 7,5% коснулось только неработающих получателей страховой пенсии. У тех, кто продолжает работать, выплаты будут увеличены с учётом прошедшей индексации после прекращения трудовой деятельности.