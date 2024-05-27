Определённые категории пенсионеров с 1 июня получат надбавку к пенсии. Также пожилым людям в России станет доступна новая льгота. Подробнее о нововведениях рассказало издание Life.

Новая льгота будет доступна пенсионерам с конца мая. Так, они смогут покупать железнодорожные билеты со скидкой 20%. Правда, речь идёт о поездках на дальние расстояния. Для таких билетов будут действовать и другие ограничения. Например, нельзя будет вернуть купленный по льготной цене билет. Льгота также не распространяется на срочные поездки. Билет по льготной стоимости получится купить максимум за пять дней до поездки.

— Впрочем, тут есть исключение. Деньги вернут, если поездка не состоялась по уважительной причине. Например, из-за болезни пенсионера, — говорит Юрист Елена Кузнецова.

С 1 июля 2024 года пенсионеров и ряд других льготников освободят от комиссий при оплате услуг ЖКХ. Это следует из соответствующего распоряжения правительства.

Также летом прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Но перерасчёт ожидает их 1 августа. Тогда повысятся пенсии у тех пожилых людей, которые официально работали в 2023 году.