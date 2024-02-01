С 1 февраля размер компенсации набора социальных услуг вырос на 7,4%, и составляет 1 578,50 рублей. Об этом во время прямого эфира рассказала заместитель управляющего Социальным фондом России по Рязанской области Ирина Шитова.

В набор соцуслуг, который индексирует Соцфонд, по умолчанию входят бесплатные лекарства и медизделия, путёвки в санаторий или проезд на пригородных электричках.

По желанию набор частично или полностью можно получать деньгами.

Компенсация полагается людям с инвалидностью, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны. Одним словом, всем, кто пользуется правом на федеральные льготы.