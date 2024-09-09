РЖД снизили цены на туристические поездки в Белорусь

Туристам предлагается разнообразие поездок на поезде в Беларусь, с выездами в конце сентября по сниженным ценам от РЖД. Об этом сообщает «Вестник Кавказа».

Тур под названием «Белорусский вояж» продолжительностью 4 дня из Москвы, включая посещение Беловежской Пущи и замка «Мир» в Минске, может быть приобретен по цене от 35,1 тысячи рублей с отправлением 27 сентября. Похожий тур, который стартует 2 ноября, обойдется минимум в 45,1 тысячи рублей.

Также в конце сентября запланирован четырехдневный тур с программой в Гродно и посещением замка «Несвиж» в Минске, стоимостью от 35,3 тысячи рублей по акции, в начале ноября цена составит 43,9 тысячи рублей.

Предложение на четырехдневный круиз, который включает в себя визит в Беловежскую Пущу в Бресте, мемориал «Хатынь» и столицу Беларуси, на 27 сентября стоит по акции от 34,6 тысячи рублей.

Кроме того, РЖД снижает цены на железнодорожные поездки из Санкт-Петербурга в Беларусь. Четырехдневный тур, где туристы посетят Брест и его крепость, Беловежскую Пущу, Хатынь и Минск, будет стоить менее 35 тысяч рублей.