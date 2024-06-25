Вторник, 25 июня, 2024

Рыков и Лыков перевоплотятся в гениев сыска в новом сериале НТВ «Злые люди»

Автор: 7info

Опубликовано

В Нижнем Новгороде продолжаются съёмки исторического детектива телеканала НТВ «Злые люди» (16+), сообщает пресс-служба НТВ. 

Многосерийный фильм основан на знаменитых рассказах из серии «Хроники сыска» нижегородского писателя Николая Свечина. Сюжет развернётся в отделении полиции, где бывшему солдату, а ныне сотруднику сыска Алексею Лыкову предстоит расследовать серию загадочных преступлений. Проект создаётся кинокомпаниями Russian World Vision и BERG SOUND при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Правительства Нижегородской области.

1895 год. Нижний Новгород готовится к крупнейшему торговому событию года – ярмарке. Но в размеренной и благополучной жизни города происходит громкое убийство богатейшего человека – предводителя губернского дворянства Нефедьева. Распутать это дело берётся сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков (Пётр Рыков). Шаг за шагом он сталкивается со злом, выходящим за рамки его понимания. И чтобы его победить, он ставит на кон всё: любовь, честь и даже свою жизнь…

Пётр Рыков, исполнитель роли Алексея Лыкова: «Мне образ мой нравится, мой герой. Он сильный, спокойный человек, молчит, смотрит. Мне и люди такие импонируют, и персонажи. Думаю, у меня получится хорошо передать его, потому что фактура у меня соответствующая».

Александр Лыков исполнил роль начальника нижегородской сыскной полиции Павла Астафьевича Благово. Он умён, образован и проницателен: именно Благово первым догадывается, что громкие преступления в Нижнем Новгороде связаны с одним человеком. «Погружаться в эпоху, в которой ты не жил, – это приятно. Здесь очень много интересных нюансов – ношение костюмов, бороды, усов, приклеенных к тебе на древесный клей. А вообще, конечно, тут разговор идёт не о том, в какое время играть, а про что. Мне кажется, что наше современное российское кино потихонечку начинает разговаривать, про что оно снимает», – признаётся Александр Лыков.

В сериале представлено яркое созвездие актёров. Так, Дмитрий Нагиев предстанет в образе дворянина Евдокима Нефедьева, роль его племянницы Варвары исполнит Ангелина Стречина, а Ирина Пегова перевоплотится в гувернантку Вари – весёлую француженку мадам Бариньяк. Роли директора гимназии Шокальского и владельца Неклюдовских мельниц Блинова исполнят Ян Цапник и Роман Мадянов соответственно. Роман Маякин перевоплотится в князя и мецената Сергея Мамина, Олег Гаас примерит роль сыщика нижегородской сыскной полиции Степана Девяткина, а Артём Ткаченко предстанет в роли главного врача нижегородской больницы Милотворского.

Режиссёром картины выступил Ким Дружинин. «Нам удалось создать мощный ансамбль. И самое главное, что абсолютно все здесь на своём месте. Этот кастинг даже напоминает хорошее советское кино, когда не одна звезда в центре и вокруг совсем неизвестные артисты, а когда – россыпь бриллиантов», – отмечает Ким Дружинин.

Рыков и Лыков перевоплотятся в гениев сыска в новом сериале НТВ «Злые люди»
Рыков и Лыков перевоплотятся в гениев сыска в новом сериале НТВ «Злые люди»
Рыков и Лыков перевоплотятся в гениев сыска в новом сериале НТВ «Злые люди»
Рыков и Лыков перевоплотятся в гениев сыска в новом сериале НТВ «Злые люди»

Продюсерами сериала стали Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов и Константин Ёлкин.

Михаил Погосов, продюсер: «Мы создаём прекрасную версию русской классики, отличный детектив, который борется за то, чтобы, как и в своё время русский «Шерлок Холмс» с Ливановым и Соломиным, быть лучшим в мире».

Константин Ёлкин, продюсер: «Сильная сторона – это герои, которые рассказывают о правильных вещах, поступках, о нашей истории, а как мы понимаем – будущее невозможно строить без знания прошлого. Автор книги не только писатель, но и историк. Он очень хорошо разбирал и раскладывал, что происходило и в какое время. Поэтому сериал будет максимально приближен к реальности».

Отличительной чертой сериала станет богатая палитра интерьерно-экстерьерных съёмок, а также широкая география, которая объединит удивительные локации. Одно из ключевых мест сериала – Нижний Новгород. Его узкие улочки, древние здания и исторические памятники создадут атмосферу погружения в прошлое, в эпоху правления Романовых. Важный вклад в производство съёмок внесла администрация Нижегородской области, чьи понимание и энтузиазм сыграли неоценимую роль. Благодаря этому сотрудничеству, сериал приобретает энергию и дух города. Съёмки проходят в самых живописных местах области – на Верхне-Волжской набережной у особняка Рукавишниковых, у Шуховской башни на берегу Оки, а также в городе Бор и у реки Линды.

Олег Беркович, заместитель губернатора Нижегородской области: «Сейчас мы фиксируем настоящий туристический бум в регионе, к нам едет очень много людей, получаем массу положительных отзывов. Но этот интерес нужно поддерживать, чтобы для людей визит сюда не был разовой поездкой. Этой цели как раз и служит кино. Люди увидят город в сериале, вспомнят какие-то места, захотят вернуться, чтобы пропустить историю через себя. Мы давно ждали старта этого проекта, конечно же, оказали и будем оказывать всю зависящую от нас поддержку. Регион в целом становится все более кинематографичным. Снимается все больше фильмов, есть системная поддержка. Обязательно будем продолжать эту работу!».

Фото: НТВ

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