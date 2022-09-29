Рыбновцу, избившему собаку в Перекали, грозит до 3 лет лишения свободы

В Рыбном участковые уполномоченные полиции установили личность мужчины, подозреваемого в причинении увечий собаке. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

В отдел МВД по Рыбновскому району поступило несколько сообщений о жестоком избиении бродячей собаки в деревне Перекаль. Участковые провели проверку по этому факту.

Избиение животного произошло недалеко от местного магазина. Сотрудники полиции опросили работников торговой точки, отсмотрели записи с ближайших камер видеонаблюдения и выяснили приметы подозреваемого. Время посещения мужчиной магазина совпадало с временем причинения увечий собаке.

Установив личность этого человека, 28-летнего жителя Рыбновского района разыскали и задержали.

Предварительно установлено, что собака укусила на улице 28-летнего мужчину, идущего в магазин. Совершив покупки, рыбновец оттащил животное за здание и избил кулаком по голове и туловищу. Собака получила перелом скуловой кости и потеряла глаз.

Дознаватель ОМВД по Рыбновскому району возбудил против мужчины уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

После жестокого избиения кормящей собаки в соцсетях объявили сбор средств для помощи животному. Сейчас здоровью собаки ничто не угрожает.