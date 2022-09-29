Четверг, 29 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Рыбновцу, избившему собаку в Перекали, грозит до 3 лет лишения свободы

На главнуюНовости Рязани
Person фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com

В Рыбном участковые уполномоченные полиции установили личность мужчины, подозреваемого в причинении увечий собаке. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

В отдел МВД по Рыбновскому району поступило несколько сообщений о жестоком избиении бродячей собаки в деревне Перекаль. Участковые провели проверку по этому факту.

Избиение животного произошло недалеко от местного магазина. Сотрудники полиции опросили работников торговой точки, отсмотрели записи с ближайших камер видеонаблюдения и выяснили приметы подозреваемого. Время посещения мужчиной магазина совпадало с временем причинения увечий собаке.

Установив личность этого человека, 28-летнего жителя Рыбновского района разыскали и задержали.

Предварительно установлено, что собака укусила на улице 28-летнего мужчину, идущего в магазин. Совершив покупки, рыбновец оттащил животное за здание и избил кулаком по голове и туловищу. Собака получила перелом скуловой кости и потеряла глаз.

Дознаватель ОМВД по Рыбновскому району возбудил против мужчины уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

После жестокого избиения кормящей собаки в соцсетях объявили сбор средств для помощи животному. Сейчас здоровью собаки ничто не угрожает.

Рыбновцу, избившему собаку в Перекали, грозит до 3 лет лишения свободы
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/