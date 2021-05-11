Рязаньстат подсчитал стоимость весеннего обновления гардероба

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Специалисты Рязаньстата подсчитали, во сколько жителям Рязани обойдётся весеннее обновление гардероба. Пост появился в официальной группе ведомства.

– Сегодня мы подсчитали, во сколько обойдется рязанцам новый комплект повседневной одежды для работы, встреч или городских прогулок, – написано в ВК.

Отдельно подсчитана стоимость одежды для мужчин и женщин.

Стоимость мужского комплекта оценена в 14,1 тыс. рублей. В него вошли:

ветровка – 3,6 тыс. руб.

джемпер – 2,1 тыс. руб.

рубашка – 1,5 тыс. руб.

брюки – 2,3 тыс. руб.

туфли – 3,7 тыс. руб.

ремень – 0,9 тыс. руб.

Женский комплект одежды оценен в 17,3 тыс. рублей. В него включены:

ветровка – 3,1 тыс. руб.

джемпер – 1,6 тыс. руб.

блуза – 1,7 тыс. руб.

брюки – 2,2 тыс. руб.

туфли – 3,8 тыс. руб.

сумка – 4,9 тыс. руб.

Для составления списка покупок использовались средние цены в Рязани за март 2021 года.