Рязаньстат подсчитал стоимость весеннего обновления гардероба

Специалисты Рязаньстата подсчитали, во сколько жителям Рязани обойдётся весеннее обновление гардероба. Пост появился в официальной группе ведомства.
Отдельно подсчитана стоимость одежды для мужчин и женщин.
Стоимость мужского комплекта оценена в 14,1 тыс. рублей. В него вошли:
ветровка – 3,6 тыс. руб.
джемпер – 2,1 тыс. руб.
рубашка – 1,5 тыс. руб.
брюки – 2,3 тыс. руб.
туфли – 3,7 тыс. руб.
ремень – 0,9 тыс. руб.
Женский комплект одежды оценен в 17,3 тыс. рублей. В него включены:
ветровка – 3,1 тыс. руб.
джемпер – 1,6 тыс. руб.
блуза – 1,7 тыс. руб.
брюки – 2,2 тыс. руб.
туфли – 3,8 тыс. руб.
сумка – 4,9 тыс. руб.
Для составления списка покупок использовались средние цены в Рязани за март 2021 года.