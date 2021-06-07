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Понедельник, 7 июня, 2021
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Рязаньстат назвал среднюю зарплату в Рязанской области

7info
Изображение Дмитрий Дмитрий с сайта Pixabay
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В марте средняя зарплата в организациях Рязанской области составила 38 тысяч 200 рублей. Такие данные приводит Рязаньстат.

С марта 2020 заработная плата в регионе выросла на 7,2%, по сравнению с февралём – на 6,4%. 

В Воронежской средний заработок выше – 39 тысяч 400 рублей, в Тверской сопоставим с Рязанской областью – 37 тысяч рублей. 

Меньше средних показателей зарплаты в сфере пошива обуви – 24 тысячи 300 рублей, торговле автозапчастями – 28 тысяч 900 рублей. При этом рост за месяц в этих отраслях составил 54,1% и 29,7% соответственно. 

В сфере «финансы и страхование» средняя зарплата уменьшилась на 20,6%, но она гораздо выше средней по области – 59 тысяч 400 рублей.

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