Рязаньстат назвал среднюю зарплату в Рязанской области

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В марте средняя зарплата в организациях Рязанской области составила 38 тысяч 200 рублей. Такие данные приводит Рязаньстат.

С марта 2020 заработная плата в регионе выросла на 7,2%, по сравнению с февралём – на 6,4%.

В Воронежской средний заработок выше – 39 тысяч 400 рублей, в Тверской сопоставим с Рязанской областью – 37 тысяч рублей.

Меньше средних показателей зарплаты в сфере пошива обуви – 24 тысячи 300 рублей, торговле автозапчастями – 28 тысяч 900 рублей. При этом рост за месяц в этих отраслях составил 54,1% и 29,7% соответственно.

В сфере «финансы и страхование» средняя зарплата уменьшилась на 20,6%, но она гораздо выше средней по области – 59 тысяч 400 рублей.