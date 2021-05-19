Рязанского священника отстранили от службы за оставление прихода

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За оставление прихода рязанского священника отстранили от службы. Указ опубликован на сайте Рязанской епархии.

Иерея Владимира Угрюмова освободили от должности клирика храма Серафима Саровского села Льгово. Основанием для отстранения от службы послужило 15-е апостольское правило, согласно которому служителю запрещено самовольно покидать свой храм и переходить на службу в другую епархию.

Угрюмову запретили священнослужение и лишили его права преподания благословения и ношения наперсного креста.

Указ подписал митрополит Марк.