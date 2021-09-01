Рязанское отделение Сбербанка поздравило Центральное агентство недвижимости с 30-летием

Рязанское отделение ПАО Сбербанк поздравляет ключевого партнера — УК Центральное агентство недвижимости с 30-летием деятельности на рынке недвижимости!

Собственное жилье – основа комфортной жизни многих людей. Покупка жилья за собственные средства или в ипотеку – серьезный шаг. Именно в этот важный и волнительный момент люди остро нуждаются в вашей помощи и поддержке. Работа с грамотным риэлтором остается в памяти на всю жизнь. Вы развиваете современный рынок недвижимости, способствуете созданию цивилизованных отношений между всеми участниками сделок.

Многих из вас впоследствии рекомендуют уже своим друзьям, родственникам, коллегам. Отдельно хочется сказать вам «спасибо за душевный непокой», стремление всегда и везде оказывать услуги высочайшего качества с максимальным комфортом для клиента.

Желаем вам успехов в вашем не простом труде на благо наших земляков!