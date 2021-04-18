Рязанский облсуд оставил без изменений приговор кураторам «групп смерти»

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Рязанский областной суд оставил без изменений приговор кураторам «групп смерти», Молодой человек и его сообщница склоняли юную рязанку к суициду через интернет. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Приговор 22-летнему жителю Ханты-Мансийского АО и 24-летней жительнице Ямало-Ненецкого АО огласили еще 28 сентября 2020 года. Тогда их признали виновными по ч.3 ст. 30, пп. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Суд установил, что молодые люди через социальные сети общались с несовершеннолетней жительницей Рязани. Установив контроль над ее подсознанием, они поэтапно подавляли ее волю. Так им удалось добиться от школьницы нанесения себе глубоких порезов. Далее обвиняемые хотели заставить ее упасть с высоты. Однако девочке вовремя успели оказать психологическую помощь.

Суд первой инстанции приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его сообщнице назначили 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Обвиняемые должны будут также заплатить 895 000 за причинение морального вреда.

Осужденный мужчина и его адвокат не согласились с квалификацией преступления, поэтому подали апелляцию. Рязанский областной суд оставил приговор без изменений.