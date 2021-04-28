Рязанский Минздрав опроверг объединение Областной детской больницы и Перинатального центра

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Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий в ходе отчёта 28 апреля сообщил, что ОДКБ имени Дмитриевой не собираются объединять с Перинатальным центром.

Глава регионального Минздрава отметил: такой вопрос в ведомстве не поднимали. По его словам, логичнее бы было объединить Перинатальный центр с рязанскими роддомами.

Кроме того, не планируется создание перехода между медучреждениями, о котором говорили ранее. Сейчас первоочередная задача — строительство инфекционного отделения областной детской больницы, добавил министр.