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Среда, 28 апреля, 2021
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Рязанский Минздрав опроверг объединение Областной детской больницы и Перинатального центра

7info7
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Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий в ходе отчёта 28 апреля сообщил, что ОДКБ имени Дмитриевой не собираются объединять с Перинатальным центром.

Глава регионального Минздрава отметил: такой вопрос в ведомстве не поднимали. По его словам, логичнее бы было объединить Перинатальный центр с рязанскими роддомами.

Кроме того, не планируется создание перехода между медучреждениями, о котором говорили ранее. Сейчас первоочередная задача — строительство инфекционного отделения областной детской больницы, добавил министр.

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