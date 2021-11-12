Рязанский госуниверситет переходит на смешанный формат обучения

С 15 ноября РГУ имени С. А. Есенина переходит на смешанный формат обучений, сообщается в группе вуза.

При смешанном формате лекционные занятия для потоков студентов численностью более 30 человек информационно-коммуникационные технологии. Семинары и лабораторные занятия будут проводиться аудиторно.

Нововведения касаются также центра непрерывного образования, «Института Конфукция», научно-образовательного центра практической психологии и психологической службы, лингвистического центра института иностранных языков. Занятия физкультурой преимущественно будут проводиться на свежем воздухе.

Во время проведения аудиторных занятий будут соблюдаться противоэпидемические меры – соцдистанция, масочный режим. В аудиториях необходимо будет пользоваться антисептиками.