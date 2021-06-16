Рязанский девелопер «Мармакс» вошёл в федеральный ТОП застройщиков

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Рязанская компания «Мармакс» вошла в ТОП застройщиков РФ по потребительским качествам ЖК. В федеральной рейтинге девелопер – в тройке лидеров.

Почётный диплом компании передал гендиректор «Единого реестра застройщиков» Кирилл Холопик. Он пообщался с руководством компании и осмотрел объекты – проект-победитель в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка Рязанской области» ЖК «Достояние на Чапаева» и ЖК «Голландия», призёр номинации«ТОП застройщиков РФ по потребительским качествам ЖК».

7info делится интервью, опубликованным на YouTube-канале «Мармакс».