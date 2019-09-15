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В Рязани Санкт-Петербургский театр кукол рассказал «Историю бабочки»

В воскресенье, 15 сентября, в рамках фестиваля «Рязанские смотрины» Санкт-Петербургский театр кукол «Сказки» показал спектакль «История бабочки».

Музыкальный спектакль-пантомима погружает юных зрителей и их родителей в мир насекомых, знакомит с духами «ками», которые оберегают все живое, рассказывает о рождении бабочки.

Красивая, яркая постановка с первых минут привлекает внимание необычными куклами, пластикой артистов, хореографией, музыкальным и световым оформлением.

Спектакль Филиппа Игнатьева помогает осознать, что главное в жизни бережно относиться к ближнему и помогать тому, кто в этом нуждается.

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