В Рязани Санкт-Петербургский театр кукол рассказал «Историю бабочки»

В воскресенье, 15 сентября, в рамках фестиваля «Рязанские смотрины» Санкт-Петербургский театр кукол «Сказки» показал спектакль «История бабочки».

Музыкальный спектакль-пантомима погружает юных зрителей и их родителей в мир насекомых, знакомит с духами «ками», которые оберегают все живое, рассказывает о рождении бабочки.

Красивая, яркая постановка с первых минут привлекает внимание необычными куклами, пластикой артистов, хореографией, музыкальным и световым оформлением.

Спектакль Филиппа Игнатьева помогает осознать, что главное в жизни бережно относиться к ближнему и помогать тому, кто в этом нуждается.