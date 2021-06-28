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Понедельник, 28 июня, 2021
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Рязанские школьники в дни каникул получают финансовые знания

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Рязанские школьники в дни каникул получают финансовые знания
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В детских оздоровительных и пришкольных лагерях идут занятия по финансовой грамотности. Юным рязанцам предлагают изучить основы правильного потребительского поведения с помощью развлекательного контента.

Деловая игра «Шаги к успеху» показывает, как вести семейный бюджет. Участники могут оказаться в кафе или отправиться в отпуск, а могут устроиться на работу или открыть вклад в банке. В зависимости от ситуации они тратят игровые деньги или получают их, знакомясь на практике с учетом доходов и расходов. Игры проводят волонтёры.

Для разыгрывания сценария не нужен сложный реквизит или специальные знания. Достаточно одного игротехника и несколько помощников из числа детей, — рассказывает эксперт рязанского отделения Банка России Анна Зотова. — А игровая форма позволяет закрепить знания, полученные на уроках финансовой грамотности.

«Шаги к успеху» — это часть интерактивного проекта Банка России «ДОЛ-игра», где представлено несколько сценариев, а также ребусы, загадки и другие не менее интересные задания. Воспользоваться разработками могут педагоги, волонтеры, организаторы детских оздоровительных лагерей, достаточно зарегистрироваться на сайте проекта, а затем дать обратную связь для получения сертификата.

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