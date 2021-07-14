Рязанские семьи подали 7,5 тысяч заявлений на новые пособия

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Более 7,5 тысяч заявлений на новые пособия подали в ПФР жители Рязанской области, имеющие право на выплаты как одинокие родители детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно и беременные женщины, вставшие на учёт на ранних сроках. Заявления принимаются с 1 июля, обратиться можно через Портал государственных услуг РФ или лично в Клиентскую службу ПФР.



Напомним, что беременная женщина имеет право на ежемесячное пособие, если срок её беременности – 6 и более недель, и она встала на учёт в медицинской организации до 12 недель. Размер пособия в Рязанской области — 5821,5 рублей.

На ежемесячное пособие на каждого ребёнка от 8 до 16 лет включительно право возникает, если родитель единственный, либо другой родитель умер или признан безвестно отсутствующим. Также выплаты возможны, если один родитель воспитывает ребёнка в одиночку, а другой уплачивает алименты (условие – наличие судебного решения) Сумма пособия в нашем регионе — 5449,5 рублей.

Важное условие для получения пособий – размер дохода семьи. Средний доход на каждого члена семьи не должен быть выше прожиточного минимума в субъекте проживания. В Рязанской области это 10785 рублей.

Кроме того, пособия будут назначаться с учётом комплексной оценки нуждаемости, критерии

которой утверждены постановлением Правительства РФ от 28 июня № 1037.

Подать заявление рязанские семьи могут на Портале государственных услуг РФ или лично, в клиентской службе Пенсионного фонда. На данный момент рязанцы могут обращаться за выплатами без документов, перечень которых в каждом отдельном случае может варьироваться. После приёма заявления специалисты ПФР дадут информацию о том, какие документы будет необходимо представить. При обращении через Портал государственных услуг в адрес заявителя придёт уведомление с перечнем документов.