Рязанские коммунальщики продолжают работать в круглосуточном режиме



Рязанские коммунальные службы продолжают работы по вывозу снега и грунтовых наносов. Об этом сообщает пресс-служба региональной администарции.

Спецтехника работала на улицах Садовой, Щедрина, Фирсова, Семинарской, Грибоедова, Есенина, Высоковольтной, Островского, Маяковского, Московском шоссе. Подметально-уборочная техника – на улицах Циолковского, Ленина, Соборной, Дзержинского, Вокзальной, Есенина, Спортивной, Свободы, Кремлевский вал, Полонского, Горького, проезде Яблочкова, Первомайском проспекте и Куйбышевском шоссе. Ежедневно тракторы-щетки работают в каждом районе города.

В релизе отмечается, что при планировании работ учитываются обращения жителей.

Днем 1 апреля сотрудники коммунальных служб подметали тротуары на улицах Новой, Высоковольтной, Островского, Халтурина, Циолковского и других.

2 апреля в городе продолжается уборка остановок общественного транспорта, сбор случайного мусора, подметание тротуаров, очистка городских урн. По обращению жителей была произведена уборка случайного мусора на улице Маяковского.

Бригада участка по комплексному обслуживанию объектов благоустройства, выезжала, чтобы проверить состояние понтонного моста, ведущему к поселку Остров. Пока переложены трапы, чтобы жители могли передвигаться по мосту. Также подготовлены понтоны, которые добавят к сооружению в случае подъема воды в реке Трубеж.