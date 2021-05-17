Рязанская школьница стала призером конкурса «Открытка Победы»

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Музей Победы и Почта России подвели итоги всероссийского конкурса рисунков «Открытка Победы». Участники конкурса прислали более 8 000 победных открыток. Их создали дети и взрослые из всех 85 регионов России — от Калининграда до Сахалина. К творческому состязанию присоединились и профессиональные художники и те, кто только начинают свой путь в искусстве.

3 место в возрастной категории среди школьников 6-10 лет присуждено Полине Камшиловой, ученице МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа» за рисунок «Весна победного мая».

Рисунки победителей конкурса станут основой для лимитированной праздничной серии открыток. Почта России доставит отпечатанный набор таких открыток авторам – финалистам конкурса.

Кроме того, на сайте Музея Победы была создана виртуальная выставка работ, и все желающие могли проголосовать за понравившиеся открытки в каждой возрастной категории. По результатам народного голосования «Приз зрительских симпатий» был присужден 12 участникам.

Все победители и призеры получат в подарок дипломы и бесплатную онлайн-экскурсию по новой уникальной экспозиции «Подвиг Народа», а конкурсанты — сертификат участника.

Познакомиться с работами победителей, а также участников конкурса можно на сайте Музея Победы.