Рязанская семья с 9 детьми осталась без крова из-за пожара

В селе Орехово Спасского района во вторник, 31 августа, сгорел дом у многодетной семьи, сообщил сайт ИД «Пресса».

Утром родители уехали в Рязань, дома были четверо детей и бабушка. В девять часов на чердаке раздался сильный треск, выключилось электричество. Через некоторое время повалил чёрный дым.

Люди выбежали на улицу, не успев спасти вещи. К приезду пожарных дом сгорел практически полностью.

Сейчас многодетную семью, в которой 9 детей, приютили соседи. Самому младшему из погорельцев — 2 года.

Пожар мог начаться из-за короткого замыкания электропроводки.