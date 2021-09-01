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Среда, 1 сентября, 2021
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Рязанская семья с 9 детьми осталась без крова из-за пожара

7info
Рязанская семья с 9 детьми осталась без крова из-за пожара

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В селе Орехово Спасского района во вторник, 31 августа, сгорел дом у многодетной семьи, сообщил сайт ИД «Пресса».

Утром родители уехали в Рязань, дома были четверо детей и бабушка. В девять часов на чердаке раздался сильный треск, выключилось электричество. Через некоторое время повалил чёрный дым.

Люди выбежали на улицу, не успев спасти вещи. К приезду пожарных дом сгорел практически полностью.

Сейчас многодетную семью, в которой 9 детей, приютили соседи. Самому младшему из погорельцев — 2 года.

Пожар мог начаться из-за короткого замыкания электропроводки.

  • Рязанская семья с 9 детьми осталась без крова из-за пожара
  • Рязанская семья с 9 детьми осталась без крова из-за пожара
  • Рязанская семья с 9 детьми осталась без крова из-за пожара

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