Рязанская область получит 31 млн рублей для оказания помощи пожилым людям

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Рязанская область получит дополнительные федеральные средства на оказание медико-социальных услуг пожилым людям. О решении Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде сообщил сопредседатель Комиссии, председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

По словам депутата, предложение о выделении Рязанскому региону средств одобрили на заседании Комиссии 13 апреля.

– Рязанская область получает в настоящее время существенную федеральную поддержку по разным направлениям, – отметил Андрей Макаров. – Деньги в сумме 31 млн. 597 тыс. рублей в ближайшее время поступят в регион и будут использованы в 2021 году на реализацию пилотного проекта, который позволяет привлечь частные медицинские организации в работу по оказанию медико-социальных услуг гражданам старше 65 лет, в том числе жителям сельской местности.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что сегодня региону со стороны федерального центра оказывается беспрецедентная поддержка, которая является особенно необходимой в период пандемии, когда ряд расходов пришлось существенно увеличить.

– Помощь, которую мы оперативно получаем, значительно укрепляет наши возможности и повышает результативность работы, – сказал Николай Любимов. – Поддержка федерального центра позволяет нам, регионам, более качественно решать целый комплекс значимых социальных задач, направленных на улучшение жизни людей. Регион сделает все необходимое для того, чтобы выделенные на пилотный проект средства были потрачены максимально эффективно, а качество медицинских и социальных услуг пожилым людям улучшилось, – сказал Николай Любимов.



Предполагается, что в проекте примут участие частное учреждение здравоохранения КБ «РЖД-Медицина г. Рыбное» и ООО «Медицинский центр Медэкспресс».