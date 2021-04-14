Рязанская область получит 31 млн рублей для оказания помощи пожилым людям

Рязанская область получит дополнительные федеральные средства на оказание медико-социальных услуг пожилым людям. О решении Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде сообщил сопредседатель Комиссии, председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.
По словам депутата, предложение о выделении Рязанскому региону средств одобрили на заседании Комиссии 13 апреля.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что сегодня региону со стороны федерального центра оказывается беспрецедентная поддержка, которая является особенно необходимой в период пандемии, когда ряд расходов пришлось существенно увеличить.
Предполагается, что в проекте примут участие частное учреждение здравоохранения КБ «РЖД-Медицина г. Рыбное» и ООО «Медицинский центр Медэкспресс».