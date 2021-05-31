Рязанская НПК передала противопожарной службе партию пенообразователя

Партию пенообразователя Рязанская НПК передала Областной противопожарно-спасательной службе. Она повысит боеготовность подразделения в период прохождения пожароопасного сезона.

Пенообразователь – это смесь поверхностно-активных элементов, которая необходима для формирования рабочего раствора пены. Его применяют в случаях, когда необходимо быстро приостановить приток воздуха к зоне возгорания и предотвратить распространение огня.

Предприятие не в первый раз оказывает помощь пожарной охране. В рамках программы модернизации и оснащении пожарных подразделений Рязанская НПК регулярно обновляет парк техники. В этом году накануне Дня пожарной охраны завод предприятие передало технику – насосную станцию тушения и три автоцистерны.