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Четверг, 30 сентября, 2021
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Рязанку Иванову* включили в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента

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Рязанку Иванову* включили в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента

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В среду, 29 сентября, Минюст России обновил список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В него включили рязанку Софию Иванову*.

Организации и люди, попавшие в этот реестр, должны обязательно указывать информацию об этом в статьях, комментариях в соцсетях, действуют и другие ограничения. Также необходимо вести отчётность о расходах.

Попавшая в реестр иноагентов Иванова написала, что узнала об этом в аэропорту Внуково, когда проходила паспортный контроль, чтобы лететь в Турцию.

Иванова в списке из 72 позиций на 64-м месте.

*Человек внесён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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