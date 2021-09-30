Рязанку Иванову* включили в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента

В среду, 29 сентября, Минюст России обновил список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В него включили рязанку Софию Иванову*.

Организации и люди, попавшие в этот реестр, должны обязательно указывать информацию об этом в статьях, комментариях в соцсетях, действуют и другие ограничения. Также необходимо вести отчётность о расходах.

Попавшая в реестр иноагентов Иванова написала, что узнала об этом в аэропорту Внуково, когда проходила паспортный контроль, чтобы лететь в Турцию.

Иванова в списке из 72 позиций на 64-м месте.

*Человек внесён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.