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Пятница, 11 июня, 2021
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Рязанке предложили переехать из аварийного дома в квартиру манёвренного фонда

7info7
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9 июня прошла встреча жительницы аварийного дома на улице Колхозной Елены Водяновой и представителей администрации Рязани – начальника управления ЖКХ Эдуарда Алтунина и начальника общественных отношений Марии Бобковой.

Рязанке повторно предложили перебраться в квартиру манёвренного фонда на улице Соборной. Там в прошлом году, кроме ремонта комнат, проведён ремонт общей кухни, санузлов и душа.

Елене Водяновой сотрудники мэрии обещали оказаться помощь при переезде. В том числе ей предоставят необходимых для этого транспорт.

Также женщине разъяснили, что что дальнейшее проживание в аварийном доме небезопасно.

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