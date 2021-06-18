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Пятница, 18 июня, 2021
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Рязанка пожаловалась на стаю бездомных собак

7info
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Жительница Рязани просит помочь решить проблему. Пост разместила группа Новости Рязани ВКонтакте.

— Несколько дней на пересечении улиц Черновицкой — Островского бродят бездомные собаки, страшно ходить с ребёнком, — написала женщина.

Рязанка жалуется, что собаки лают по ночам, мешая спать.

— Что делать, куда обратиться? — спрашивает женщина.

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