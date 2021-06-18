Рязанка пожаловалась на стаю бездомных собак

Жительница Рязани просит помочь решить проблему. Пост разместила группа Новости Рязани ВКонтакте.
Рязанка жалуется, что собаки лают по ночам, мешая спать.
Жительница Рязани просит помочь решить проблему. Пост разместила группа Новости Рязани ВКонтакте.
Рязанка жалуется, что собаки лают по ночам, мешая спать.
Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.
Телефон: 4 912 405043.
Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]
Техподдержка: [email protected]
Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.
Время работы: 24/7
Написать в редакцию: [email protected]