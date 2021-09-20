Рязанка через суд доказала право на пособие для ребёнка

Рязанским областным судом рассмотрена апелляционная жалоба на решение Железнодорожного районного суда Рязани по иску о признании незаконным отказа в предоставлении государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно». Об этом сообщила пресс-служба суда.

Судом первой инстанции установлено, что в июле 2020 г. гражданка обратилась с заявлением о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в ГКУ РО «Управление социальной защиты населения Рязанской области», приложив необходимые документы. В середине августа 2020 г. в ее адрес Управлением было направлено уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги. Это послужило основанием для обращения истца в суд.

Ответчик в рамках межведомственного взаимодействия с федеральной налоговой службой получил сведения о доходах семьи истца за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г., который, по его расчетам, при составе семьи 3 человека, превысил размер прожиточного минимума за 2 квартал 2019 г., установленный постановлением МТСЗН РО от 23.07.2019 г. № 31 в размере 10 279 рублей. При этом в расчете ответчика в качестве дохода истца учтена общая денежная сумма, указанная по сделкам с ценными бумагами.

Возражая относительно принятого ответчиком решения об отказе, истец указала, что она в рамках заключенного в 2018 г. с Банком ВТБ договора брокерского счета, в течение 2019 г. приобрела и продавала акции различных банков. Общая сумма по сделкам по операциям с ценными бумагами не является суммой ее доходов по операциям, указанный доход должен исчисляться за вычетом расходов по этим операциям. Данный факт был подтверждён представленными истцом документами и свидетельскими показаниями сотрудников банка.

Анализируя представленный отчет Банка ВТБ о расчете налогооблагаемой базы, отражающий все операции истца с ценными бумагами, совершенные в спорном периоде, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что сумма, принятая во внимание ответчиком, не свидетельствует о получении ею в указанном размере реальной прибыли как налогоплательщика и не является ее доходом, а лишь отражает сумму всех операций по приобретению и продаже истцом всех ценных бумаг в 2019 г. Налогооблагаемый доход по этим операциям, полученный истцом, указан в другой графе, он и должен приниматься во внимание при определении среднедушевого дохода членов семьи истца. Он не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Рязанской области на 2 квартал 2019 года для трудоспособного населения (10 279 рублей).

Железнодорожный районный суд удовлетворил исковые требования гражданки, действующей в интересах своего несовершеннолетнего сына, признал отказ ответчика в предоставлении истцу государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» незаконным и обязал Управление социальной защиты населения Рязанской области предоставить истцу вышеназванную государственную услугу.

Рассмотрев дело, коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции, решение Железнодорожного районного суда оставила без изменения, жалобу без удовлетворения.