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Рязанец, защищая сожительницу от её брата, порезал его ножом

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Рязанец, защищая сожительницу от её брата, порезал его ножом

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Суд признал жителя посёлка Калинин Ухоловского района виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

12 января 2021 года мужчина, находясь у себя дома, защитил сожительницу от угрожавшего её убить нетрезвого родного брата. Хозяин дома нанёс дебоширу 6 ударов клинком кухонного ножа в область туловища, причинив проникающие колото-резаные раны, являющиеся опасными для жизни.

После этого подсудимый оказал своей жертве медицинскую помощь и вызвал скорую помощь.

Суд приговорил рязанца к 4 годам лишения свободы условно. Также ему придётся пройти принудительное лечение у психиатра в амбулаторных условиях.

Приговор суда вступил в законную силу.

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