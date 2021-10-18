Рязанец возмутился забором, перегородившим пешеходный переход в Недостоево

Рязанец выразил недовольство благоустройством сквера возле разворотно-отстоечного пункта общественного транспорта в Недостоево. Соответствующий пост он разместил в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам автора, строители во время работ перекрыли забором тропинку, ведущую к пешеходному переходу и демонтировали установленную там лестницу.

«Откуда в нашем городе такая тяга к огораживанию всего и вся — вопрос, вероятно, культурологический», — пишет рязанец.

Автор задаётся вопросом: куда теперь перенесут пешеходный переход и перенесут ли вообще? Кроме того, местный житель недоволен тем, что пешеходам теперь придётся ходить в обход, а не по прямому пути.