Рязанец возмутился забором, перегородившим пешеходный переход в Недостоево

Рязанец выразил недовольство благоустройством сквера возле разворотно-отстоечного пункта общественного транспорта в Недостоево. Соответствующий пост он разместил в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
По словам автора, строители во время работ перекрыли забором тропинку, ведущую к пешеходному переходу и демонтировали установленную там лестницу.
Автор задаётся вопросом: куда теперь перенесут пешеходный переход и перенесут ли вообще? Кроме того, местный житель недоволен тем, что пешеходам теперь придётся ходить в обход, а не по прямому пути.