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Понедельник, 18 октября, 2021
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Рязанец возмутился забором, перегородившим пешеходный переход в Недостоево

Александр Ильин
Фото: Новости Рязани ВКонтакте

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Рязанец выразил недовольство благоустройством сквера возле разворотно-отстоечного пункта общественного транспорта в Недостоево. Соответствующий пост он разместил в группе «Новости Рязани ВКонтакте». 

По словам автора, строители во время работ перекрыли забором тропинку, ведущую к пешеходному переходу и демонтировали установленную там лестницу. 

«Откуда в нашем городе такая тяга к огораживанию всего и вся — вопрос, вероятно, культурологический», — пишет рязанец. 

Автор задаётся вопросом: куда теперь перенесут пешеходный переход и перенесут ли вообще? Кроме того, местный житель недоволен тем, что пешеходам теперь придётся ходить в обход, а не по прямому пути.

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