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Пятница, 9 июля, 2021
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Рязанец, труп которого нашли на дорог, надругался над ребёнком – СМИ

7info
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Мужчина, труп которого нашли на дороге в Сараевском районе, привлекался к ответственности за «действия сексуального характера в отношение несовершеннолетнего». Об этом пишет «КП Рязань»

По информации издания, некоторое время назад после просмотра порнофильма в пьяной компании молодой человек предложил заняться оральным сексом 9-летнему мальчику.

Предположительно, мужчина погиб под колёсами автомобиля. На голове трупа вырван клок волос, тело протащило по дороге. На футболку остался след шины. Полицейские уверены, что по нему быстро установят машину. 

Труп молодого мужчины обнаружили днём 8 июля на дороге между сёлами Новобокино и Старобокино Старожиловского района. Человек жил в Новобокине с матерью и братом, не работал.

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