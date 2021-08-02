Рязанец похитил банковскую карту 55-летнего пенсионера из Московской области

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Житель Рязанской области похитил у 55-летнего пенсионера из Московской области банковскую карту. До блокировки злоумышленник потратил около 6 000 чужих средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Потерпевший начал получать смс-оповещения о списании средств с его счета. При этом саму карту он найти не мог и покупки не совершал. Мужчина предположил, что его карту могли похитить злоумышленники.

— В ходе опроса выяснилось, что в один из дней мужчина ездил по региону на своей машине по делам. Оперативники предположили, что карту могли похитить на автозаправке или в магазине, — говорится в сообщении.

После полицейские вычислили, что покупки похищенной картой совершались в Михайловском и Захаровском районах. В большинстве случаев это были придорожные заведения. К моменту блокировки карты со счета похитили около 6 000 рублей.

Оперативникам удалось получить фотопортрет злоумышленника. Им оказался 51-летний житель Захаровского района. Его задержали, а при себе обнаружили украденную карту.

По предварительной информации, подозреваемый возвращался на автомобиле из поездки по личным делам. На одной из заправок он решил заполнить бак бензином. Перед ним на кассе стоял пенсионер, который опрометчиво забыл карту. Злоумышленник забрал ее и через несколько километров начал расплачиваться. Когда же понял, что счет заблокирован, то оставил карту себе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.