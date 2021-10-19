Рязанец через суд вернул свой комбайн у предприятия-банкрота

Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Старожиловского районного суда об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Судом первой инстанции установлено, что в марте 2019 года между истцом Ш. и ответчиком ООО «Новые традиции» был заключен договор аренды зерноочистительной и сортировочной машины. Согласно нему оборудование предоставлялось на срок с 01.03.2019 г. по 31.01.2020 г.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 24.04.2019 г. ООО «Новые традиции» признано банкротом и в отношении должника введена процедура банкротства – наблюдение. По окончании срока аренды ответчик, в порядке, предусмотренном договором аренды, оборудование собственнику Ш. не возвратил.

В судебном заседании конкурсный управляющий ООО «Новые традиции» не оспаривал наличие спорного оборудования у общества, никаких доказательств законности нахождения у него зерноочистительной и сортировочной машины не представил, указав, что спорное имущество подлежит включению в конкурсную массу ООО «Новые традиции».

Суд, рассмотрев дело, с учетом всех представленных сторонами доказательств, пришел к выводу, что спорное имущество принадлежит истцу и не может быть включено в соответствии со ст.131 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в конкурсную массу ООО «Новые традиции».

Старожиловский районный суд удовлетворил иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения и обязал ООО «Новые традиции» передать истцу зерноочистительную и сортировочную машину.

Ответчик с решением суда первой инстанции не согласился и подал апелляционную жалобу. Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.