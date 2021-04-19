Рязанцы возмутились сносом ограды верхнего городского сада

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Представители «Городских проектов» возмутились сносом ограды Верхнего городского сада Рязани. Большой пост появился на странице ВКонтакте.

Активисты считают, что старые столбы сносят подчёркнуто провокативно – рабочие раскачивают и валят несчастные столбы. Разрушаемый забор называют подлинным элементом городской среды.

Недовольство рязанцы проявили в марте, когда был опубликован тендер на выполнение работ. Активисты предложили попытаться сохранить старые столбы, но понимания не встретили.

Чиновники считают, что старая ограда находится в аварийном состоянии, восстановить её дороже, чем снести и сделать новую. А декор из архитектурного камня будет выполнен аккуратнее и дольше прослужит, чем высококачественная штукатурка (которую не каждый подрядчик сможет нормально сделать).

«Городские проекты» в принципе не против использования новых технологий, если результат будет выглядеть не хуже. Но призывают администрацию обсуждать ситуацию с горожанами ещё до начала работ.

– Правильным решением было бы до начала работ и даже до начала разработки проекта задать людям вопрос: лучше потратить дополнительно несколько миллионов рублей на восстановление исторического ограждения или же на эти средства поставить детскую площадку в другом парке? – написали они.

Также они требуют возместить ущерб, который подрядчик, по их мнению, нанёс при демонтаже ограды.