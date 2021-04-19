Рязанцы возмутились сносом ограды верхнего городского сада

Представители «Городских проектов» возмутились сносом ограды Верхнего городского сада Рязани. Большой пост появился на странице ВКонтакте.
Активисты считают, что старые столбы сносят подчёркнуто провокативно – рабочие раскачивают и валят несчастные столбы. Разрушаемый забор называют подлинным элементом городской среды.
Недовольство рязанцы проявили в марте, когда был опубликован тендер на выполнение работ. Активисты предложили попытаться сохранить старые столбы, но понимания не встретили.
Чиновники считают, что старая ограда находится в аварийном состоянии, восстановить её дороже, чем снести и сделать новую. А декор из архитектурного камня будет выполнен аккуратнее и дольше прослужит, чем высококачественная штукатурка (которую не каждый подрядчик сможет нормально сделать).
«Городские проекты» в принципе не против использования новых технологий, если результат будет выглядеть не хуже. Но призывают администрацию обсуждать ситуацию с горожанами ещё до начала работ.
Также они требуют возместить ущерб, который подрядчик, по их мнению, нанёс при демонтаже ограды.