Рязанцы устроили наркоплантацию в гараже

Следователи передали в суд уголовное дело трёх жителей Рязани, обвиняемых в торговле наркотиками, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Заняться незаконным бизнесом мужчины решили в мае 2019 года. Отремонтировав гараж, рязанцы начали выращивать коноплю. Обработанный урожай продавали знакомым.
Задержали мужчин в ноябре 2020 года, изъяв полтора килограмма наркотического средства.
Вину рязанцы признали, до суда отпущены под подписку о невыезде. За совершение преступления предусмотрено наказание — 20 лет лишения свободы.