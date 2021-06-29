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Вторник, 29 июня, 2021
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Рязанцы устроили наркоплантацию в гараже

7info
Рязанцы устроили наркоплантацию в гараже
Изображение 7raysmarketing с сайта Pixabay
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Следователи передали в суд уголовное дело трёх жителей Рязани, обвиняемых в торговле наркотиками, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Заняться незаконным бизнесом мужчины решили в мае 2019 года. Отремонтировав гараж, рязанцы начали выращивать коноплю. Обработанный урожай продавали знакомым.

Задержали мужчин в ноябре 2020 года, изъяв полтора килограмма наркотического средства.

Вину рязанцы признали, до суда отпущены под подписку о невыезде. За совершение преступления предусмотрено наказание — 20 лет лишения свободы.

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