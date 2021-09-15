Рязанцы приняли участие в финале Всероссийского конкурса «АгроНТИ 2021»

В Белгороде с 10 по 11 сентября проходил финал Всероссийского конкурса «АгроНТИ 2021», в котором соревновались учащиеся общеобразовательных учреждений сёл и небольших городов. Об этом пишет региональное Министерство образования и молодежной политики.

Рязанцы заняли призовые места в двух номинациях — «АгроКосмос» и «АгроРоботы», первое и второе место соответственно. В первой номинации учащиеся изучали состояние сельхозугодий на основе спутниковых снимков, а в другой — конструировали и управляли специальными роботами, предназначенными для аграрных работ. Кроме того, рязанская команда состязалась в направлениях «АгроБио», «АгроКоптеры» и «АгроМетео».

Достижения ребят помогут при поступлении в ВУЗы соответствующей специальности: им полагаются дополнительные баллы.