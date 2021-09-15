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Среда, 15 сентября, 2021
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Рязанцы приняли участие в финале Всероссийского конкурса «АгроНТИ 2021»

Александр Ильин
Рязанцы приняли участие в финале Всероссийского конкурса «АгроНТИ 2021»
Фото: региональное Министерство образования и молодежной политики

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В Белгороде с 10 по 11 сентября проходил финал Всероссийского конкурса «АгроНТИ 2021», в котором соревновались учащиеся общеобразовательных учреждений сёл и небольших городов. Об этом пишет региональное Министерство образования и молодежной политики. 

Рязанцы заняли призовые места в двух номинациях — «АгроКосмос» и «АгроРоботы», первое и второе место соответственно. В первой номинации учащиеся изучали состояние сельхозугодий на основе спутниковых снимков, а в другой — конструировали и управляли специальными роботами, предназначенными для аграрных работ. Кроме того, рязанская команда состязалась в направлениях «АгроБио», «АгроКоптеры» и «АгроМетео». 

Достижения ребят помогут при поступлении в ВУЗы соответствующей специальности: им полагаются дополнительные баллы.   

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