Рязанцы попросили установить камеры в «Добром сквере»

6 июля глава региона Николай Любимов и мэр Рязани Елена Сорокина встретились с активистами ТОС «Приокский-3». Они осмотрели «Добрый сквер» на улице Дачной, сообщает сайт городской администрации.
«Добрый сквер» был создан в рамках программы поддержки местных инициатив. Там обустроили зону отдыха, спортивную площадку с тренажёрами и зону для занятий стритболом.
Активисты ТОС поделились также проблемами, которые требуют решения. Например, они попросили подключить в сквере камеры видеонаблюдения, подвезти воду для полива и провести ямочный ремонт улицы Ленина.