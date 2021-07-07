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Среда, 7 июля, 2021
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Рязанцы попросили установить камеры в «Добром сквере»

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6 июля глава региона Николай Любимов и мэр Рязани Елена Сорокина встретились с активистами ТОС «Приокский-3». Они осмотрели «Добрый сквер» на улице Дачной, сообщает сайт городской администрации.

«Добрый сквер» был создан в рамках программы поддержки местных инициатив. Там обустроили зону отдыха, спортивную площадку с тренажёрами и зону для занятий стритболом.

Важно, что люди сами это сделали, вложили свои силы, а мы им помогли воплотить в жизнь свои идеи. Такие замечательные инициативы мы обязательно будем поддерживать и впредь, – сказал губернатор.

Активисты ТОС поделились также проблемами, которые требуют решения. Например, они попросили подключить в сквере камеры видеонаблюдения, подвезти воду для полива и провести ямочный ремонт улицы Ленина.

  • Рязанцы попросили установить камеры в «Добром сквере»
  • Рязанцы попросили установить камеры в «Добром сквере»
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