Рязанцы покупают корейские смартфоны в 5 раз чаще американских

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Жители Рязани и области покупают гаджеты линейки Samsung Galaxy в 5 раз чаще, чем смартфоны Apple iPhone. Такие данные получили аналитики МегаФона, изучив историю покупок рязанцев в собственной рознице и интернет-магазине за первый квартал 2021 года. Доля смартфонов корейского бренда составила около 45% от всех купленных гаджетов в регионе за три месяца.

По данным исследования, наибольшей популярностью у рязанцев пользуются модели Samsung Galaxy A01 Core и Galaxy A12 в черных цветах. Также востребованы смартфоны бренда Xiaomi серии Redmi – они составляют около 23% от всех приобретенных девайсов. Среди «яблочной» продукции в топе горожан Apple iPhone 11 и Apple iPhone XR.

Сегодня в сети МегаФона в Рязани и области пользователей смартфонов в 2 раза больше, чем владельцев кнопочных телефонов. Количество любителей обычных «звонилок» за последний год сократилось на 19%. Переход на более современные модели связан с улучшением качества и ростом ёмкости нашей сети LTE в Рязани и области. Так, за прошлый год инженеры установили и модернизировали более 60 базовых станций LTE в регионе. Благодаря этому жители свыше 300 малых и крупных населенных пунктов могут пользоваться скоростным интернетом до 300 Мбит/с на устройствах, поддерживающих стандарт четвертого поколения, – отметил Сергей Медведев, директор МегаФона в Рязани.

Аналитики отмечают, что рязанцы в основном приобретают смартфоны с большими экранами – на них удобнее смотреть видео, читать сообщения и письма, а также пользоваться поисковыми, образовательными, банковскими и другими сервисами и приложениями.

Также спросом у жителей региона пользуется портативная техника и аксессуары. Лидеры по продажам – смарт-браслеты китайского производителя Xiaomi. При покупке смарт-часов рязанцы выбирают устройства Huawei в 1,5 раза чаще, чем изделия компании Apple. Из аксессуаров наиболее востребованы гарнитура Bluetooth Xiaomi Earbuds Basic 2, Яндекс Станции мини с Алисой и колонки Bluetooth Bron BTSP4.