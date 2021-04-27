Рязанцы покупают корейские смартфоны в 5 раз чаще американских

Жители Рязани и области покупают гаджеты линейки Samsung Galaxy в 5 раз чаще, чем смартфоны Apple iPhone. Такие данные получили аналитики МегаФона, изучив историю покупок рязанцев в собственной рознице и интернет-магазине за первый квартал 2021 года. Доля смартфонов корейского бренда составила около 45% от всех купленных гаджетов в регионе за три месяца.
По данным исследования, наибольшей популярностью у рязанцев пользуются модели Samsung Galaxy A01 Core и Galaxy A12 в черных цветах. Также востребованы смартфоны бренда Xiaomi серии Redmi – они составляют около 23% от всех приобретенных девайсов. Среди «яблочной» продукции в топе горожан Apple iPhone 11 и Apple iPhone XR.
Аналитики отмечают, что рязанцы в основном приобретают смартфоны с большими экранами – на них удобнее смотреть видео, читать сообщения и письма, а также пользоваться поисковыми, образовательными, банковскими и другими сервисами и приложениями.
Также спросом у жителей региона пользуется портативная техника и аксессуары. Лидеры по продажам – смарт-браслеты китайского производителя Xiaomi. При покупке смарт-часов рязанцы выбирают устройства Huawei в 1,5 раза чаще, чем изделия компании Apple. Из аксессуаров наиболее востребованы гарнитура Bluetooth Xiaomi Earbuds Basic 2, Яндекс Станции мини с Алисой и колонки Bluetooth Bron BTSP4.