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Понедельник, 9 августа, 2021
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Рязанцы похитили из городской больницы четыре бензотриммера

Елена Лобанова
Рязанцы похитили из городской больницы четыре бензотриммера
Фото: Pixabay
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Из рязанской городской больницы похитили четыре бензотриммера. К краже оказались причастны двое пьяных мужчин. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

В полицию обратился работник местной больницы. Он рассказал, что из подсобного помещения пропали четыре бензотриммера. Оперативники обследовали место преступления. Злоумышленники сломали замок и вытащили инвентарь. 

Правоохранители предположили, что подозреваемые были пьяны. Они расспросили персонал маленьких кафе, расположенных в окрестностях больницы. В одном из них посетители вспомнили двух мужчин, что хвастались незаконно заработанными деньгами. Подозреваемыми оказались местные жители 52 и 28 лет. 

Оказалось, что в тот день они выпивали одном из кафе рядом с домом. Когда же деньги закончились, то решили добыть средства в соседней больнице. Злоумышленники знали, что инструменты и инвентарь работники больницы хранят в небольшой кладовой под замком. 

Мужчины сломали замок и вытащили из помещения четыре бензотриммера. Два из них они продали случайным знакомым, а остальные спрятали. 

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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