Рязанцы могут стать участниками бонусной программы Почта России

Почта России запустила бонусную программу на всю Россию. Теперь, оплачивая посылки на сайте и в мобильном приложении, клиенты Почты смогут получать бонусы в размере 5% от стоимости доставки. Начисленными бонусами можно будет оплатить полную стоимость последующих отправлений за вычетом 1 рубля.
С января по июль 2021 г. бонусная программа работала в тестовом режиме в макрорегионах Волга и Северный Кавказ . За это время ее участниками стали более 55 000 человек. Почта России начислила более 10 млн рублей бонусами, 79% из которых клиенты уже потратили на следующие отправления.
Бонусы начисляются за посылки, оформленные и оплаченные на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты. В программу входит доставка по России EMS-отправлений, посылок 1 класса и нестандартных посылок, доставка международных посылок и мелких пакетов. Бонусы в размере 5% от стоимости доставки начисляются на специальный счёт клиента в Личном кабинете в мобильном приложении и на сайте pochta.ru. 1 бонус равен 1 рублю. Стать участниками программы могут только физические лица.