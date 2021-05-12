Рязанцы могут приобрести SIM-карту Yota в отделениях Почты России

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Приобрести SIM-карты Yota для смартфона и планшета теперь можно в ближайшем отделении Почты России.

Воспользоваться услугой рязанцы могут в любом почтовом отделении региона.

Стоимость SIM-карты составит 100 рублей. Пользователь может активировать её самостоятельно через специальное приложение. После регистрации клиент получает стартовый пакет минут, а также безлимитные SMS и интернет на 7 дней. После тестового периода пользователь сможет выбрать нужный для него набор услуг.

Конструктор связи Yota позволяет каждому клиенту выбрать необходимое количество минут и гигабайтов: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита. а также дает возможность подключить безлимитный доступ к популярным мессенджерам и соцсетям, среди которых WhatsApp, Viber, Skype, Facebook+Facebook Messenger, «ВКонтакте», Twitter, YouTube и Instagram, а также к музыкальным, видео- и почтовым сервисам.