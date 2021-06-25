Рязанцы чаще платят картой, чем снимают наличные

За I квартал 2021 года держатели платежных карт в Рязанской области совершили почти 52 млн операций. Это в 1,3 раза больше, чем годом ранее. Более 90% всех операций — безналичная оплата товаров и услуг.
Суммарный объем операций составил почти 78 млрд рублей. Чаще всего рязанцы использовали карты для оплаты небольших покупок: средний чек в регионе в январе-марте составил 714 рублей. Также держатели карт снимали наличные, в среднем по 9,7 тысяч рублей.
Увеличению объемов безналичных платежей способствует расширение платежной инфраструктуры. В Рязанской области растет число устройств, принимающих карты, таких как банкоматы и терминалы, сегодня их более 27 тысяч.
Растет и число карт, выданных в Рязанской области. На 01.04.2021 года их выпущено более 1,9 млн единиц, что на 7,5% больше, чем годом ранее.