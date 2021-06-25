Рязанцы чаще платят картой, чем снимают наличные

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За I квартал 2021 года держатели платежных карт в Рязанской области совершили почти 52 млн операций. Это в 1,3 раза больше, чем годом ранее. Более 90% всех операций — безналичная оплата товаров и услуг.

Суммарный объем операций составил почти 78 млрд рублей. Чаще всего рязанцы использовали карты для оплаты небольших покупок: средний чек в регионе в январе-марте составил 714 рублей. Также держатели карт снимали наличные, в среднем по 9,7 тысяч рублей.

Увеличению объемов безналичных платежей способствует расширение платежной инфраструктуры. В Рязанской области растет число устройств, принимающих карты, таких как банкоматы и терминалы, сегодня их более 27 тысяч.

Кроме того, активно развиваются бесконтактные технологии и сервисы перевода с карты на карту, — отмечает заведующий сектором платежных систем и расчетов рязанского отделения Банка России Денис Никитин. — Рязанцы оценили преимущества Системы быстрых платежей, которая позволяет быстро и безопасно перевести средства из одного банка в другой, зная лишь номер телефона получателя средств. До 100 тысяч рублей в месяц можно переводить без комиссии.

Растет и число карт, выданных в Рязанской области. На 01.04.2021 года их выпущено более 1,9 млн единиц, что на 7,5% больше, чем годом ранее.