Рязанцев приглашают принять участие в экомарафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

Со 2 по 22 апреля в Рязанской области состоится экологический марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!», сообщает пресс-служба мэрии Рязани.

Акция проходит в виде соревнований между районами и городами Рязанской области. По их результатам будет составлен Зеленый рейтинг. Победители акции будут награждены благодарностями и ценными призами. Основная задача акции – экологическое просвещение, воспитание ответственного потребления, активной гражданской позиции и стремление сохранить окружающую среду для последующих поколений, а также стимулирование развития «зеленого предпринимательства».

Любое учебное заведение, предприятие, учреждение может оставить заявку на сайте и сдать любое количество макулатуры от 300 кг. Вывоз будет производиться силами и транспортом организаторов акции.

Вся необходимая информация об участии в проекте, положение о сборе, хранении и погрузке макулатуры, график вывоза макулатуры можно найти здесь.