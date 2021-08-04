Рязанцев предупредили об отключении холодной воды

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В Рязани отключат холодную воду 5 августа, сообщает мэрия.

Причина – аварийно-восстановительные работы на водопроводе. Сотрудники Водоканала приступят к ним утром.

С 09.00 до 17.00 воды не будет по следующим адресам:

улица Солнечная, дом 1, улица Северная окружная дорога, стр. 5, стр. 9;

Также до 17.00 будет снижена подача холодной воды по следующим адресам: улица Каширина, дом 22, дом 24, улица Семинарская, дом 32, улица Павлова, дом с 1 по 7, дом с 12 по 24, улица Пожалостина, дом с 5 по 33, дом с 4 по 42, улица Первомайский проспект, дом с 1 по 25, дом с 8 по 42, улица Чапаева, улица Кудрявцева, улица Краснорядская, улица Кольцова, улица Полевая, улица Почтовая, дом с 46 по 64, дом с 49 по 65, улица Маяковского, дом с 49 по 77/10, дом с 44 по 64, улица Горького, дом с 94/40 по 104/65, дом с 57 по 71;

С 9.30 до 17.00 по следующим адресам: улица 1-й Осенний переулок, дом 1, дом 4, улица 2-я Железнодорожная, улица Ленинского Комсомола, дом 1, дом 3, дом 3 корп. 1, дом 4, дом 6, дом 6 корп. 1, дом 8, дом 5, дом 7, дом 10, улица Типанова, дом 21, дом 7, дом 10.