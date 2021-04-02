В Рязанской области ожидаются грозы в пятницу

В пятницу, 2 апреля, в Рязанской области ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогода сохранится до конца суток.

Спасатели просят рязанцев быть внимательными и осторожными. В частности, не нужно стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередач и деревьями. Если у вас отключат электричество, то стоит воспользоваться электрическим фонарем, а не свечами.

Автомобилистов также просят быть внимательными и соблюдать ПДД.