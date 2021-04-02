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Суббота, 3 апреля, 2021
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В Рязанской области ожидаются грозы в пятницу

Елена Лобанова

В пятницу, 2 апреля, в Рязанской области ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. 

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогода сохранится до конца суток. 

Спасатели просят рязанцев быть внимательными и осторожными. В частности, не нужно стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередач и деревьями. Если у вас отключат электричество, то стоит воспользоваться электрическим фонарем, а не свечами. 

Автомобилистов также просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

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