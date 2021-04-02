Рязанцам предложили выбрать «Российское дерево года»

Жители Рязанской области могут смогут принять участие в выборе «Российского дерева 2021 года». О проведении национального конкурса сообщает пресс-служба регионального правительства.

Цель конкурса – поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую ценность для России. Выбранным деревьям придадут статус охраняемых государством природных объектов, их включат в единый Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

Всероссийская программа «Деревья – памятники живой природы» действует с 2010 года. За этот период регионы подали более 1000 заявок, по результатам работы экспертов Национальный реестр включили 571 из них. Более 200 экземпляров получили статус «Дерево-памятник живой природы».

На рязанской земле в реестр включили два дерева: тополь бальзамический, произрастающий в селе Константиново на территории ГАУК «Государственный музей-заповедник С.А. Есенина», и дуб черешчатый в поселке Солотча у Дома-музея И.П. Пожалостина.

В настоящее время участники продолжают подавать заявки на конкурс. Открытое голосование стартует 1 мая 2021 года. «Дерево года» представит России на международном конкурсе «Европейское дерево года».

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте rosdrevo.ru.