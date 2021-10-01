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Пятница, 1 октября, 2021
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Рязанца, расстрелявшего продавца шаурмы, направили на лечение

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Рязанца, расстрелявшего продавца шаурмы, направили на лечение

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Московский районный суд Рязани вынес постановление об освобождении от уголовной ответственности и применении принудительной меры медицинского характера в отношении местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры района.

Среди дня мужчина на улице Сельских строителей напал на продавца палатки шаурмы. Наставив на него пистолет ограниченного поражения МР-79-9ТМ налётчик потребовал отдать деньги.

После того, как продавец передал мужчине 3800 рублей, тот дважды выстрелил в него. Медики диагностировали у пострадавшего огнестрельные раны правового бедра и передней стенки грудной клетки справа без проникновения.

Эксперты выявили у стрелявшего шизофрению. Болезнь лишила стрелка «возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

Московский районный суд освободил рязанца от ответственности, направив на лечение в спецбольницу.

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