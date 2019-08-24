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Жителя Рязанской области могут посадить на 7 лет за незаконную рубку дубов

В Касимовском районе Рязанской области задержан житель посёлка Гусь-Железный. Мужчину подозревают в незаконной заготовке древесины дуба.

Местные жители сообщили в полицию, что мужчина срубил в лесу два взрослых дуба. Бдительные граждане отметили, что этот мужчина занимался заготовкой и переработкой древесины и для профессиональных целей использовал лесопилку, а в этот раз привез дубы к себе на усадьбу.

Проверив эту информацию, полицейские установили, что мужчина срубил деревья без необходимого разрешения.

На усадьбе злоумышленника были обнаружены 7 кубометров древесины, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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