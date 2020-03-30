Житель Касимова хотел убить сестру железной рельсой

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В Касимове 60-летний мужчина угрожал убийством 57-летней сестре. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Конфликтную ситуацию быстро нейтрализовали сотрудники полиции. Выяснилось, что ссора между родственниками произошла из-за металлолома, который мужчина привёз во двор родительского дома. Касимовец хотел сдать его в пункт приёма вторсырья, женщина обвинила его в том, что он намусорил во дворе. Желая заставить сестру замолчать, дебошир взял обрезок металлического профиля и пригрозил убить им женщину. После этого она вызвала полицию.

В итоге на мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Виновному может грозить до 2 лет лишения свободы.

