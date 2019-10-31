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За год в Рязанской области зарегистрировано 30 тысяч новых СНИЛС

Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) нужен не только работающим или устраивающимся на работу, — его присваивают всем, начиная с младенческого возраста. Только в  2018 году в регионе было оформлено больше 30 тысяч новых СНИЛС. Об этом сообщили в ОПФР по Рязанской области. 

Во-первых, СНИЛС необходим не только взрослым, но и детям. Он требуется для получения медицинского полиса и услуг в образовательных учреждениях:  например, оформление документов на ребенка в первый класс школы или получение путевки в летний лагерь.

Во-вторых, это своего рода «пропуск» к удобному получению большинства государственных услуг.  В частности, свидетельство необходимо для регистрации на Едином портале www.gosuslugi.ru, где можно получить информацию и документы: бланки для оформления паспорта,  сведения о социальной помощи, налогах, штрафах в ГИБДД, выписку из индивидуального лицевого счета в ПФР и многое другое. 

В-третьих, СНИЛС – это идентификатор персональных данных в межведомственном взаимодействии. С его помощью формируются списки имеющих право на услуги и льготы – от проезда в транспорте до медицинской помощи и образовательных услуг. Необходимые сведения учреждения запрашивают друг у друга, тем самым тратится меньше времени на оформление документов. 

И, конечно, без регистрации в системе обязательного пенсионного страхования невозможно формирование права на будущие пенсионные выплаты: именно на индивидуальном лицевом счёте учитывается информация о накопленном стаже и пенсионных баллах. 

Сегодня процедура оформления СНИЛС упрощена. При обращении номер присваивается за несколько минут, и при этом не имеет значения, где оформляется счет – в ПФР или через МФЦ. 

Удостоверения СНИЛС, традиционные зеленые карточки, постепенно уходят в прошлое. Они больше не подлежат восстановлению и обмену: вместо ламинированных свидетельств будет выдаваться уведомление о регистрации в системе пенсионного страхования, а информацию о номере индивидуального лицевого счета можно получить как в бумажном, так и в электронном виде. 

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