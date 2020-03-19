За февраль просроченная задолженность по зарплате увеличилась на 7,4%

Рязаньстат сообщил данные о просроченной задолженностью по зарплате работникам в организациях Рязанской области (кроме субъектов малого предпринимательства).



По состоянию на 1 марта 2020 года общая сумма задолженности в них составила 24,6 млн рублей, из которых 17,1 млн рублей – это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2019 году и ранее. За февраль просроченная задолженность по заработной плате увеличилась на 7,4%, или на 1,7 млн рублей.



Наибольший объём задолженности наблюдался в организациях обрабатывающих производств – 84,2%.



Своевременно не получили заработную плату 253 человека, что в расчёте на одного работника составило 97,1 тыс. рублей.

